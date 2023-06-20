Toyota elektrikli otomobillerine ‘sahte debriyaj’ koyacak. İşte sebebi

Toyota, elektrikli otomobillerinde herkesi şaşırtacak bir uygulama yapacağını duyurdu.

Sürücülerin motora sinyal göndererek vites geçişlerini simüle etmesini sağlayacak bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Bu özelliğin düz vites araba kullanmayı seven şoförlere hitap edeceği ifade edildi.

Toyota, aldığı yeni patent ile birlikte sahte debriyaj özelliğini geliştirmeye başladı. İddiaya göre yeni elektrikli modellerin fren pedalı, debriyaj ve vites küçültme yeteneği de içerecek. Böylece araç hem yavaşlayacak hem de manuel şanzımana benzer şekilde vites azaltacak.

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; Toyota, daha önce düz vites araba kullanmamış olan kişilerin de bu deneyimi seveceğini düşünüyor. İddiaya göre yeni modeller; debriyajın yanlış kullanılması, düz vites sarsıntısı ve yanlış vites durumlarını simüle edecek şekilde geliştiriliyor.

Ancak düz viteste olduğu gibi arabalar stop etmeyecek. Bu sayede elektrikli araba sürücüleri trafiğin ortasında kalma korkusu yaşamayacak. Ayrıca isteyen kullanıcılar manuel şanzıman simülasyonunu kapatabilecek.