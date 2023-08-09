Toyota'dan üretimi durdurma kararı. İşçilerle ilgili karar alındı

MedyaBar.com’dan Kaan Gümüşel’in haberine göre; Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş üretimini gerçekleştirdiği Sakarya Arifiye'deki fabrikasının rutin yaz bakımına alınacağı ortaya çıktı.

Toyota’nın her yıl olduğu gibi bu ağustos ayında da 15 gün boyunca üretim durduracağı ve fabrikada genel bakım - onarım işleri yapılacağı belirtildi. 13 - 27 Ağustos arasındaki süreçte binlerce işçi de yıllık iznini kullanacak.

BİNLERCE İŞÇİ YILLIK İZİN KULLANACAK

Toyota'nın ana fabrikasının yanı sıra Boshoku, Tsusho gibi yan sanayi fabrikaları da aynı tarihlerde üretimi durdurarak bakıma girecek. Bu fabrikaların çalışanlarıyla birlikte şehirde 10 bine yakın kişi tatile çıkmış olacak.