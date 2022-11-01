Trabzon Arsin’de icradan satılık kargir ev

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Trabzon İl, Arsin İlçe, CUMHURİYET Mahalle/Köy, BELEDİYE CADDESİ Mevkii, 2 Ada, 1 Parsel, Bir Katlı Kargir Bina Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz Belediye sınırları içerisinde imar planı içerisinde, Belediye hizmet alanı dahilinde olduğu ve hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmazın yürürlükte ki imar planında PARK ALANI olduğu ancak; Arsin Belediye Başkanlığının 13/11/2020 tarih ve 1981 sayılı yazınında taşınmazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/01/2018 tarih ve 249 sayılı kararı ile onaylanmış ve söz konusu planda "Ticaret Alanı" ve "Yol" olarak planlandığı; 1/1000 ' lik planların ise henüz hazırlanmadığı, çalışmalarına başlanıldığı belirtilmiştir. Taşınmaz kuzeyden Devlet Karayolu caddesine, güneyden Şehit Astsubay Halil Albayrak Caddesine cepheli köşe başı parselidir. Taşınmaz üzerinde bitişik tek katlı yapı bulunmaktadır.

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