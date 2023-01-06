Trabzon çayda çıradan kolbastıya Bajic'le geçti. Karadeniz'in Poyraz Reisi Turgay Beşyıldız yazdı

TURGAY BEŞYILDIZ / YENİÇAĞ

Son hafta Fatih Karagümrük deplasmanında; tabelaya adeta çengel ile asılan 4-1’lik mağlubiyet fotoğraflarından sonra, bu yenilginin yan etkilerini orada bırakan Trabzonspor, zirveden kopmaya niyetli değil.

Akyazı Stadyumu’nda, Fenerbahçe karşılaşmasında aldığı tribünlerdeki blok cezalarıyla, yarısı boş olan koltukların nerdeyse yine yarısına yakınını dolduran bordo mavililer, kısa yoğun bakımı şimdilik atlattı.

Mekan sahibinin; İstanbul ekibine farklı yenilmesiyle ortaya koyduğu kötü futbol arasında, bu gece özellikle ilk yarıda çok farklı bir orantı yoktu.

Komşu Giresunspor’un taraftarları ise nerdeyse misafir tribünü doldurdular sayılır.

Bardhi ve Bakasetas’ın rakip kaleye çektiği yoklamalar, gol atmanın sihri kadar şıklığına sahip olamadı.

Sakatlar mangasına dönen son şampiyon, ilk yarıda oynadığı çayda çıra havasını, yeşil beyazlıların Bajic’in sırtına çarparak kendi kalesine attığı golle, kolbastıya çevirmeye çalıştı.

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Misafir bölüğün mermisiz askeri Kuwas’ın; ilk 45 dakikadaki gayretleri toz alan cinsten olunca, Trezeguet’in istekli ve hareketli olması sık sık kanat değiştirmesi, ikinci yarıda gelecek tehlikenin öncü sinyalleri oldu.

Maça durgun başlayan hakem Ali Palabıyık; sanırım bu sezon yönettiği en rahat maçlarından birinde düdük çaldı bu gece.

Trabzon’da Bartra gibi, Çotanakların İspanyol golcüsü Borja Sainz’in cezalı olduğu için olmaması, en çok teknik adamları Hakan Keleş’i, kumar oynama riskine sokmuştur!

Maskeyle oynayan Hugo’nun yanında Gbamin ile başlayan Abdullah Hoca, ilk yarıda istediğini alınca, ikinci 45 dakikada oyunu Gomez’in üzerine yıktı.

Uruguaylı peş peşe gelen iki pozisyonda vurduğu kafada ’gol’ diye havaya zıplayan tribünler ve ekran başındakiler; ‘buda olur mu?’ derken, hemen ardından yine gelen üçüncü pozisyonda yine kafayı vuran ve bu sefer golü bulan Gomez oldu. Ardı sıra gelen Enteresan bir pozisyondu.

Varlıklarını; kötü oyunculuklarıyla kabul ettirmek isteyen bazı genç dizi film oyuncuları, diğer Karadeniz ekibi Giresunspor’daki bazı isimleri çağrıştırdı bana.

Faustin ve Sergen’in sakatlıkları komşu takımı ne kadar etkilediğini bilemem ama bu Giresunspor’un evindeki maçları kazanması halinde, en azından puan cetvelindeki orta bölgede yerini koruyacağına eminim.

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Ev sahibinde müzmin sakatlara eklenen Visca ve Hüseyin’den sonra, kadro inşaasında godesbanalığını gösteren bordo mavililerin teknik adamı; ‘’Bu yarışta bende varım.’’ dedi.

Adeta yoğun bakım odasından kısa sürede çıkan Trabzonspor’un teknik adamı Avcı; beş oyuncusunun yerine, kulübesinden beş oyuncuyu ilerleyen sürede, farklı zamanlarda sahaya sürdüğü ikinci yarıda, Bakasetas’ın yerine oyuna giren Doğucan’ın topla ilk buluşmasında; skor tabelasını 3-0 yapması, soğuk gecenin tribünlerine ve kenar yönetime sıcak üfleyen kliması oldu.