﻿Trabzon Hayrat’ta icradan satılık kargir ev ve bahçe

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Trabzon İli Hayrat İlçesi Pazarönü Mahallesi 113 ada 1 parsel sayılı taşınmazın şu anki vasfı çay bahçesi ve ev vasfında olup, Trabzon İline 70-72 km, Hayrat İlçesine 3-4 km, sahile 17-18 km mesafededir. imar planı dışında olup, kuru tarım arazisidir. Ulaşım araba yolu ile yapılmakta olup, taşınmaz hali hazırda imar uygulaması yapılmadığından kadastro parseldir. parsel belediye hizmet alanı içinde olmakla birlikte mahalle merkezindedir. Parsel hisseli arazi olup, mahalle yoluna ve ayrılan tali yola cephesi vardır. Yaklaşık i %20-25 eğme sahip olup, parselin geometrik şekli düzgün yapıdadır. Parsel üzerinde zemin +1 normal kattan oluşan A harfli ve zemin +2 normal kattan oluşan B harfli yapı bulunmakta olup, bu yapılardan A harfli yapının zemin katı taş duvar imalatı yapılmış, diğer imalatlar yapılmamıştır.

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