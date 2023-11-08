Trabzon kadınının giyinişi sergileniyor

Yüksel İskender Aksu, Trabzonlu bir kadın aktivisti.

Aksu, Ankara’da uzun yıllar Trabzon Kadın Platformunda da çalıştı. Hatta, kurucusu.

Yüksel İskender Aksu, 8 Kasım’da Kültür İl Müdürlüğünün Uzun Sokak’taki sanat galerisinde yıllarını verdiği bir araştırmanın, fotoğraf sergisini açıyor.

Trabzon kadın giyiminin tarihi süreçteki evrimini fotoğraflara günümüze taşıyan Aksu, bu değerli fotoğrafları da kitaplaştırdı.

Yüksel İskender Aksu, sergisi ile ilgili: “Sergimiz, 9 Kasım’da açılıyor. Herkesi bekliyoruz. Özellikle kadınlar ve kız çocuklarımızı bekliyoruz.’’ Diyerek, şunları söyledi: ‘’Trabzon kadının tarihsel süreçte giyinişi sergisi, Trabzonlu ailelerin albümlerinden yaklaşık 6 yıllık bir çalışma ile toplanan eski sararmış fotoğrafların stüdyolarda temizlenip, kazanıma döndürülmesiyle kurgulanmış ve Trabzonlu ailelerin katılımıyla imece usulü oluşturulmuştur. O nedenle ortak bir çalışmanın emeğin ürünüdür. Bugün bu ilgi ve beğeniyi hak eden Trabzon kadınlarının kendisidir. Cumhuriyetimizin 100. yılında onun kazanımlarıyla bireysel hak ve özgürlüklerini kazanan, sosyal ve toplumsal, kamusal hayata karışan kadınımız giyiniş tarihini de kendisi oluşturmuştur. Hepsine bu emek ve destekleri için teşekkür ediyorum.’’

Yüksel iskender Aksu, önemli bir işe büyük bir emekle el atarak, Trabzon’da KTÜ Trabzon Meslek Yüksek Okulu Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Nazmiye Aydın Hanımefendiye de, zengin kadın giysileri arşivinden çıkararak katkıda bulunduğu kıyafet örnekleri için de ayrıca çok teşekkür etti.