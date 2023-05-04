Trabzon'da belediye otobüsü kaza yaptı: 20 yaralı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bugün akşam saatlerinde belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 20 yolcu yaralandı.

Trabzon'da belediye otobüsü kaza yaptı: 20 yaralı

Alınan bilgiye göre, ilçenin Dörtyol mahallesi mevkiinde belediyeye ait yolcu otobüsü bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Otobüste bulunan ilk belirlemelere göre 20 yolcu yaralanırken, yarılalara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri yaptı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. (İHA)

Öne Çıkanlar
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Son Haberler
MHP İlçe Başkanı bir kilo eroinle yakalandı: Genel Merkez harekete geçti Siyaset
MHP İlçe Başkanı bir kilo eroinle yakalandı: Genel Merkez harekete geçti
AKP'li Ensarioğlu Akşener'in Öcalan iddiasını doğruladı Siyaset
AKP'li Ensarioğlu Akşener'in Öcalan iddiasını doğruladı
Son dakika! PFDK ceza yağdırdı Spor
Son dakika! PFDK ceza yağdırdı
CHP'li Antmen PTT'ye sordu: Devletin kurumu musunuz yoksa AKP’nin taşeronu musunuz? Siyaset
CHP'li Antmen PTT'ye sordu: Devletin kurumu musunuz yoksa AKP’nin taşeronu musunuz?
Galatasaray'da Barış Alper'in 2027'ye kadar imzaladı Spor
Galatasaray'da Barış Alper'in 2027'ye kadar imzaladı
HÜDA PAR’ın Trabzon’daki stant açılında yine gerginlik çıktı: Biz şeriatçıyız. Şeriat kazanacak Siyaset
HÜDA PAR’ın Trabzon’daki stant açılında yine gerginlik çıktı: Biz şeriatçıyız. Şeriat kazanacak
Soylu’ya saç kesme makası hediye edildi Güncel
Soylu’ya saç kesme makası hediye edildi