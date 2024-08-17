Trabzon'da Enis Destan depremi. Annesi Abdullah Avcı'yı tehdit etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzon'da Enis Destan depremi. Annesi Abdullah Avcı'yı tehdit etti

Trabzonspor'un genç forveti Enis Destan'ın annesi Gül Destan, peş peşe yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla teknik direktör Abdullah Avcı'yı yerden yere vurdu.

Trabzonspor’da Enis Destan krizi patlak verdi. Genç futbolcunun annesi Gül Destan, sosyal medya üzerinden yaptığı sert paylaşımlarla teknik direktör Abdullah Avcı'yı hedef aldı.

DÜNYAYI BAŞINIZA YIKARIM!
Gül Destan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, oğlunun yeterli süre alamadığını ve bu durumun onu olumsuz etkilediğini belirtti. Paylaşımında, “Sayın hocam, Enis ile aranızdaki sorun nedir? Oğlum sahada daha fazla süre almak istiyor ama siz ona sadece 5-10 dakika veriyorsunuz. Üstelik onunla olumsuz bir şekilde konuşuyorsunuz. Enis bu durumdan çok üzgün, takım haftalardır galip gelemiyor. Eğer oğluma bir zarar gelirse, dünyayı başınıza yıkarım!” ifadelerini kullandı.

ENİS BİRİNCİ FORVET OLMALI
Gül Destan, oğlunun takımın birinci forveti olması gerektiğini savunarak, “Enis, yetenekli bir pivot santrfor ve sahada elinden gelenin en iyisini yapıyor. Diğer oyuncular tam süre alıp beklenen katkıyı sağlayamazken, Enis sahada savaş veriyor. Onun sahadaki mücadelesi takımına olan bağlılığını gösteriyor. Ancak siz Enis’e yeterli süre vermeyip onu haksız bir şekilde eleştiriyorsunuz. Enis bu takıma birinci forvet olarak kazandırıldı, neden bu şekilde davranıyorsunuz?” dedi.

OĞLUMLA UĞRAŞMAYIN!
Son olarak, Abdullah Avcı’ya uyarıda bulunan Gül Destan, “Oğlumla uğraşmayın, aksi takdirde sizinle de uğraşılır. Enis’e bir baba gibi davranın, böylece hem onu hem de takımı kazanırsınız,” diyerek sözlerini noktaladı.

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