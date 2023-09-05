Trabzon'da kadınlar arasında 'tesettür' tartışması

Trabzon'da bulunan Of Devlet Hastanesi'nde yaşlı bir kadın, muayene sırası bekleyen tesettürlü kadınlara ağır hakaretlerde bulundu. Yaşlı kadına diğer vatandaşlar ve güvenlik görevlisi müdahale etti.

“KESİN SESİNİZİ PİSLİKLER TERBİYESİZLER. HAYVANLAR ÖKÜZLER”

Yaşlı kadın tesettürlü kadınlara, “Şuraya bak Allah nurunuzu almış. Kesin sesinizi pislikler Terbiyesizler. Hayvanlar Öküzler. Cahil cüheylalar sizi” diyerek ağır hakaretlerde bulundu.

“BEN NE İSTERSEM ONU KONUŞURUM SENİ İLGİLENDİRMEZ”

Yaşlı kadının söylediği hakaretlere kayıtsız kalamayan tesettürlü bir kadın, “Sen benim tesettürüme laf ediyorsun. Tesettürüme laf edemezsin” dedi.

Bunun üzerine yaşlı kadın, “Ben ne istersem onu konuşurum seni ilgilendirmez” diyerek karşılık verdi.

Video sosyal medyada gündem olurken yaşlı kadın sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki topladı.