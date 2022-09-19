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Organ bağışı 3 hastaya şifa oldu

Trabzon’da organ bağışı 3 hastaya şifa olması takdir topladı.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 12:30
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Trabzon’da organ bağışı 3 hastaya şifa oldu

Organ bağışı 3 hastaya şifa oldu
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Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde beyin ölümü gerçekleşen 79 yaşındaki kadın hastanın ailesi tarafından bağışlanan organlar 3 hastaya şifa olduğu bildirildi. Organlar nakil yapılmak üzere Samsun ve Diyarbakır’a gönderildiği ifade edildi.

Alınan bilgiye göre, yoğun bakımda yatan 79 yaşındaki Ayşe Osmançelebioğlu adlı hastanın beyin ölümü gerçekleşmesi üzerine hastanın ailesi ile yapılan görüşmeler sonucunda yakınları organ bağışçısı olmayı kabul ettiler. Süreç ile beraber zamana karşı yarış yapılan değerlendirmelerde karaciğer ve böbreklerin nakli uygun bulundu.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi organ nakil ekibi tarafından hasta hızla operasyonla alınarak başarılı bir şekilde organlar çıkarıldı. Organlar Samsun ve Diyarbakır da nakil sırası bekleyen 3 hastaya gönderildi. Takipte alınan bilgiler sonucunda bağışlanan organların hastalara başarılı bir şekilde nakledildiği bildirildi.

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