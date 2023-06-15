Trabzon’da sağanak. ‘Dereden uzak durun’ anonsları yapıldı

DHA’nın haberine göre, kentte gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Sürmene ilçesinde Manahoz Deresi'nin su seviyesi ve debisi yükseldi, suyun rengi yeşilden, kahverengiye döndü. İlçedeki hidroelektrik santrallerine ait hoparlörden, siren eşliğinde dereden uzak durulması gerektiği anonsu yapıldı. Sürmene-Köprübaşı kara yolu Ormanseven mevkisinde de heyelan meydana geldi. Yüksekten kopan kaya ve toprak kütleleri nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Ekiplerin iş makineleriyle çalışması sonucu kapanan yol, temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

Bu arada AFAD da turuncu kod ile uyarıda bulundu. AFAD'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli; Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" denildi.