Trabzon'da taksici cinayeti

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir taksici dere kenarında öldürülmüş olarak bulundu.

Trabzon'da taksici cinayeti

İHA'nın haberine göre, Sürmene ilçesinde 1 nolu Meydan Taksi Durağı'nda taksicilik yapan Hüseyin Aslan'a (50) ait 61 SY 053 plakalı ticari taksi camları kırılmış ve terk edilmiş olarak bulundu.

Araç içerisinde kan izleri ve aracın dışında bir bıçak tespit edilirken, Aslan'ın cansız bedeni ise taksinin bulunduğu bölgeden 5 kilometre aşağıda Kalecik ile Lişit Yaylası yolu üzerinde dere kenarında bulundu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Jandarma Olay Yeri inceleme ekipleri geniş çaplı inceleme başlatırken, olayın zanlılarının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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