Trabzon'da tünelde zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Kaynak: İHA
Trabzon'da tünelde zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı
Trabzon'un Araklı ilçesinde bir tünel içerisinde meydana gelen 4 araçlı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Trabzon'un Araklı ilçesi Kalecik Tüneli'nde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Rize'den Trabzon istikametine gitmekte olan bir kamyonun tünel içerisinde ani fren yapması sonucu arkadan gelen 2 kamyon ile 61 LZ 838 bir minibüs çarptı. Meydana gelen kaza sonucunda bir kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

Diğer kamyonlarda ve minibüste bulunan toplam 6 kişi yaralanırken, tünel 2 saat ulaşıma kapandı. Yaralılar, Trabzon'daki hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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