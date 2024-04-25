Trabzon'da tünelde zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Trabzon'un Araklı ilçesi Kalecik Tüneli'nde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Rize'den Trabzon istikametine gitmekte olan bir kamyonun tünel içerisinde ani fren yapması sonucu arkadan gelen 2 kamyon ile 61 LZ 838 bir minibüs çarptı. Meydana gelen kaza sonucunda bir kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

Diğer kamyonlarda ve minibüste bulunan toplam 6 kişi yaralanırken, tünel 2 saat ulaşıma kapandı. Yaralılar, Trabzon'daki hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme devam ediyor.