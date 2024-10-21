Trabzon'da yaylada kardan mahsur kalan çoban ve sürüsü kurtarıldı

Trabzon’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bölgede hayvancılık yapanları zor durumda bıraktı. Düzköy ilçesine bağlı Beypınarı Yaylası Caferli Obası'nda yolların ulaşıma kapanması sonucu, çoban Murat Akbulut ve koyunları mahsur kaldı.

Akbulut'un yardım çağrısı üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri hızla harekete geçti.

Kar küreme araçları ve iş makineleriyle yollar açılarak Murat Akbulut ve koyunları zarar görmeden kurtarıldı.

Kurtarma operasyonunun ardından Murat Akbulut, “Kar yağışının bu kadar etkili olacağını düşünmemiştim. İmdadımıza hızır gibi yetişen Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden Allah razı olsun” diyerek teşekkür etti.