Trabzonlulardan Bakan Yerlikaya’nın 'terörist' açıklamasına tepki

Trabzon'da düzenlenen Güvenlik Toplantısı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla gerçekleşti. Toplantıya, Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu, Orgeneral Arif Çetin, Tüm Amiral Ahmet Kendir, Vali Aziz Yıldırım, Milletvekili Yılmaz Büyükaydın ve İl Başkanı Sezgin Mumcu'nun yanı sıra, güvenlik güçlerinin üst düzey temsilcileri de iştirak etti. DSİ Sosyal Tesisleri'ndeki Necip İbo Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda, bölgenin güvenlik meseleleri ele alındı ve çeşitli konular üzerinde duruldu.

"TRABZON'DA TERÖRÜN VE TERÖRİSTLERİN KÖKÜNÜ KAZIYORUZ"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, düzenlenen toplantıda, geçtiğimiz yıl boyunca güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlar ve suçla mücadelede elde edilen başarılar hakkında bilgi verdi. 1 Haziran 2023 ile 30 Haziran 2024 tarihleri arasında, suçlulara ve suç faaliyetlerine karşı alınan önlemler ve bu süreçte adalet önüne çıkarılan vakaların detayları paylaşıldı.

Bakan Yerlikaya, Trabzon'un zengin tarihi mirasıyla vurguladığı konuşmasında, şehrin huzur ve güvenliğinin sağlanması için yapılan çalışmaları öne çıkardı. Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Yerlikaya, Trabzon'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen 64 operasyonda 77 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 9'unun tutuklandığını, 11'i hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini belirtti. Bakan, şehitlerin kanının yerde bırakılmayacağını ve terörle mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edeceğini vurguladı.

Yerlikaya, "Bu aziz şehirde Bakanlık olarak huzur ve güven sağlamak için terör örgütlerinden uyuşturucu satıcılarına, organize suç örgütlerinden dolandırıcılara ve göçmen kaçakçılarına kadar mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Bu kapsamda Trabzon'da terörün ve teröristlerin kökünü kazıyoruz."

TRABZONLULAR ALINDI

Bakan'ın "Trabzon'da terörün ve teröristlerin kökünü kazıyoruz" sözleri bazı Trabzonlu vatandaşları üzdü. Yerlikaya'nın videosunun altına "Trabzon'da terörist mi var" "Zaten yoktu ki" "En rahat olduğunuz yer Trabzon" gibi yorumlar yazıldı.