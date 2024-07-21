Uzman isim il il saydı, 'idari izin şart' dedi. Sıcaklıklar bu hafta sağlığı tehdit edecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Uzman isim il il saydı, 'idari izin şart' dedi. Sıcaklıklar bu hafta sağlığı tehdit edecek

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yüksek nem ile birleşince birçok vatandaşın hayatı çekilmez hale geldi. Uzman isim ise alarm veren illeri sayarak bu illerdeki çalışanlara idari izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu alarm veren illeri sayarak yetkililere çağrıda bulunarak 'İdari izin verilmeli' dedi.

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BU HAFTA SICAKLIKLAR DAYANILMAZ OLACAK

Geçtiğimiz hafta mevsim normallerini aşan sıcaklıklar vatandaşlara zor anlar yaşatırken yurt genelinde çok sayıda orman yangınına neden oldu.

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Hamile kadınların yaşlıların ve kronik hastalığı bulunanların hayatını belirgin ölçüde olumsuz etkilenirken yüksek sıcaklık ve yüksek neme ilişkin Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan bir uyarı paylaşımı geldi.

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Kadıoğlu Pazartesi ile birlikte gelecek hafta hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulacağını vurgulayarak sıcaklığın 40 dereceyi bulacağı kentlerde çalışanlara idari izin verilmesi konusunda çağrıda bulundu.

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"YANANI GÖRÜR ALLAH, SİZ DE GÖRÜN"

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede "Önümüzdeki pazartesi ve onu takip eden günlerde hava sıcaklığı 40 C civarında olacak olan Edirne, İzmir, Aydın, Manisa, Gaziantep, Diyarbakır gibi illerde idari izin verilmeli, Dışarıda çalışma saatleri 10:00-16:00 öncesi ve sonrasına çekilmeli. Yananı Allah görür bir de siz görün." ifadelerini kullandı

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