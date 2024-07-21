LC Waikiki çalışanı 'mobbing'e dayanamıyorum diyerek intihar etmişti! Firmadan açıklama geldi

Birgün'den Bilge Su Yıldırım'ın haberine göre; LC Waikiki tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, şirketin Samsun Çarşamba'daki mağazasında reyon yöneticisi olarak görev yapan Muhammed Yavuz'un trajik intihar olayıyla ilgili detaylar paylaşıldı. Yavuz'un veda e-postasında bölge müdürünü suçlamasına karşın, LC Waikiki'nin ifadesinde, Yavuz'un şirket içindeki herhangi bir mobbing iddiasını etik hattı veya üst düzey yöneticilere ilettiğine dair bir kayıt olmadığı belirtildi. Ayrıca, şirketin hem adli hem de kurumsal düzeyde şeffaflık ve kararlılıkla süreci yönetme ve kamuoyunu bilgilendirme taahhüdünde bulunduğu vurgulandı.

Şirket, Yavuz'un intihar girişiminden sonra yaşamını yitirdiğini ve bu durumun tüm çalışanları derinden etkilediğini belirtti. Vefatın ardından hem adli hem de kurum içi soruşturmaların başlatıldığı ifade edildi. LC Waikiki, çalışanlarının mobbing gibi sorunları üst makamlara veya etik hattına bildirmeleri gerektiğini, bu tür şikayetlerin ciddiye alındığını ve gerektiğinde müdahale edildiğini vurguladı.

Ayrıca, merhum Yavuz'un şirketteki görev süresi boyunca mobbing ile ilgili herhangi bir şikayetinin olmadığını açıkladı. Şirket, adli soruşturmanın yanı sıra şeffaf ve kararlı bir şekilde yürütülen kurum içi soruşturmanın da devam ettiğini ve sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu. LC Waikiki, Yavuz'un eşi ve ailesiyle sürekli iletişim halinde olduklarını ve onların maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak için destek olacaklarını belirtti. Son olarak, Yavuz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm LC Waikiki çalışanlarına başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

ŞİRKET, YAVUZ'UN MOBBİNG İLE İLGİLİ BİR ŞİKÂYETİ BULUNMADIĞINI İDDİA ETTİ

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkan Danışmanı Emirali Karadoğan, LC Waikiki ve benzeri büyük tekstil şirketlerinin çalışma koşullarını eleştirdi. BirGün gazetesine yaptığı açıklamada, LC Waikiki'nin etik hattına yapılan şikayetlerin yetersizliğine dikkat çekti.

Karadoğan, çalışanların mobbing kavramını yeterince anlamadığını ve Yargıtay'ın dar tanımının gerçek durumu yansıtmadığını belirtti. Ayrıca, intihar eden bir çalışanın mektubunda bahsedilen durumların, mobbingin açık örnekleri olduğunu ifade etti. Karadoğan, özellikle Anadolu'daki mağazalarda çalışanların yönetici baskısı altında olduğunu ve performansa dayalı ücret sisteminin, zaman zaman yöneticilerin alt kademedeki çalışanlara baskı yapmasına yol açtığını vurguladı.

Mobbing şikayetlerinin yöneticiler aracılığıyla iletilmesinin, sürecin şeffaflığını sorgulattığını ve şirketin, çalışanın şikayet etmediği yönündeki iddialarının, yaşanan olayların farkında olup olmadıkları sorusunu gündeme getirdiğini söyledi.

Karadoğan, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Çalışanların çoğu ne yazık ki mobbingin ne olduğunu bilmiyor, kaldı ki Yargıtay tarafından kabul edilen mobbing tanımı oldukça kısıtlı. Oysaki yaşamına son veren çalışan arkadaşımızın mektubunda anlattığı her şey bir mobbing örneğidir.

Mobbing tarzı şikâyetlerin iletimi ve gerekli sürecin işletilmesi de müdürler üzerinden sağlanır. Firma ‘Tarafımıza şikâyette bulunmadı’ derken tüm bunları gözetmek zorunda örneğin. 14 yıldır sizin bünyenizde çalışan bir insan yaşamına son verecek raddeye geliyor… 'Firma tüm bu süreç içerisinde yaşananların ne kadarından haberdardı?' diye sormak lazım."

NE OLMUŞTU?

Çarşamba ilçesindeki bir LC Waikiki mağazasında reyon yöneticisi olarak görev yapan Muhammed Yavuz, işyerinde mobbinge uğradığını belirterek yaşamına son vermişti.

Yavuz bıraktığı e-postada "Bu bir intihar vakası değildir. cellatlığını E.C’nin yaptığı bir idam vakası" ifadeleriyle intiharından bölge müdürünü sorumlu tuttuğu belirtilmişti.