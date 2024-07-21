ÇAYKUR'dan üreticilere kötü haber

ÇAYKUR, günlük çay alım kontenjanında değişiklik yaparak, 50 kilogramdan önce 30 kilograma, ardından 25 kilograma indirdiği miktarı, bugünden itibaren dekara 20 kilogram olarak uygulayacağını duyurdu.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), artan yoğunluk nedeniyle çay alım miktarını önce dekara 50 kilogramdan 30 kilograma, ardından 25 kilograma düşürdüğünü duyurmuştu.

50, 30, 25 DERKEN 20'YE DÜŞTÜ

ÇAYKUR, stoktaki çayın bir kısmını işleyebilmek için çarşamba günü geçici olarak yaş çay alımını durdurmuştu. ÇAYKUR, dekar başına 25 kg alım gerçekleştiriyordu. Ancak bugün itibarıyla geçerli olan kararla birlikte artık dekar başına 20 kilogram alım gerçekleştirilecek.

Üreticilere gönderilen kısa mesajda ÇAYKUR, "Değerli üreticimiz, stokların artması nedeniyle yaş çay alımları cumartesi itibariyle dekara 20 kilogram üzerinden yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.