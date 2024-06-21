Trabzonspor anlaşma sağladı. İmzalar atılacak

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı planlayan Trabzonspor, transferlerine devam ediyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Bordo-mavili ekip, 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Cihan Çanak'ın transferi için Standard Liege ile anlaştı.

Oyuncu için Standard Liege'e 2 milyon euro bonservis ödeyecek.

Ayrıca bonus olarak 750 bin euro verilecek.

OZAN TUFAN BOMBASI

Ayrıca Trabzonspor, Ozan Tufan ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Kulüplerin bonservis pazarlığı yaptığı aktarıldı.