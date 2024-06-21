Trabzonspor anlaşma sağladı. İmzalar atılacak

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor anlaşma sağladı. İmzalar atılacak

Trabzonspor, 19 yaşındaki genç futbolcu Cihan Çanak'ın transferi konusunda kulübü Standard Liege ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı planlayan Trabzonspor, transferlerine devam ediyor.

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Bordo-mavili ekip, 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Cihan Çanak'ın transferi için Standard Liege ile anlaştı.

Oyuncu için Standard Liege'e 2 milyon euro bonservis ödeyecek.

Ayrıca bonus olarak 750 bin euro verilecek.

OZAN TUFAN BOMBASI
Ayrıca Trabzonspor, Ozan Tufan ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Kulüplerin bonservis pazarlığı yaptığı aktarıldı.

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