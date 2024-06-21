Ozan Tufan Trabzonspor'da

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ozan Tufan Trabzonspor'da

Trabzonspor'dan flaş bir transfer hamlesi geldi. Fırtına, Hull City forması giyen Ozan Tufan ile anlaşma sağladı.

Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitiren ve Avrupa Ligi'ne 2. ön elemeden katılacak olan Trabzonspor, gelecek sezona iddialı bir giriş yapmak istiyor.

Bu kapsamda Trabzonspor, flaş bir isim ile anlaşma sağladı.

ozan-site.webp

OZAN TUFAN TRABZONSPOR'DA!
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City forması giyen Ozan Tufan ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Kulüplerin bonservis pazarlığı yaptığı aktarıldı.

Ozan Tufan, Süper Lig'de daha önce Bursaspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor formalarını terletti.

2 sezondur Hull City'de oynayan Ozan Tufan'ın, Trabzonspor ile yeniden Süper Lig'de dönmesi bekleniyor.

İlgili Haberler
Mislav Orsic yıprandı
Mislav Orsic yıprandı
Başbakan kritik bölgede yoga yaptı tüm dünya konuştu
Başbakan kritik bölgede yoga yaptı tüm dünya konuştu
Son Haberler
Son dakika... Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında ölü sayısı 11'e yükseldi Gündem
Son dakika... Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında ölü sayısı 11'e yükseldi
Antalya'da elleri ayakları kesik esrarengiz ceset bulundu Yerel Haberler
Antalya'da elleri ayakları kesik esrarengiz ceset bulundu
İngilizler şokta. Verileri sızdırıldı Dünya
İngilizler şokta. Verileri sızdırıldı
Örtü yangını ormana sıçramadan söndürüldü Gündem
Örtü yangını ormana sıçramadan söndürüldü
Sigaraya dev zam. Tarih verildi Gündem
Sigaraya dev zam. Tarih verildi
Bir mesajla 72000 lira kazandı Ekonomi
Bir mesajla 72000 lira kazandı