Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitiren ve Avrupa Ligi'ne 2. ön elemeden katılacak olan Trabzonspor, gelecek sezona iddialı bir giriş yapmak istiyor.

Bu kapsamda Trabzonspor, flaş bir isim ile anlaşma sağladı.

OZAN TUFAN TRABZONSPOR'DA!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City forması giyen Ozan Tufan ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Kulüplerin bonservis pazarlığı yaptığı aktarıldı.

Ozan Tufan, Süper Lig'de daha önce Bursaspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor formalarını terletti.

2 sezondur Hull City'de oynayan Ozan Tufan'ın, Trabzonspor ile yeniden Süper Lig'de dönmesi bekleniyor.