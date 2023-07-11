Trabzonspor Arap medyasına manşet oldu

Turgay Beşyıldız- Yeniçağ

Yeni sezon öncesi Slovenya kampını sürdüren Trabzonspor, tam kadro 34 oyuncusuyla ilk kez bir arada çalıştı.

Yeni transfer kiralık Benkovic ile vize sorunu nihayet çözülen milli oyuncu Hakan Yeşil, kampa dahil oldular.

Sezon hazırlıklarına Trabzon'da kendi tesislerinde başlayan, ardından da Slovenya'da kampa giren Trabzonspor, hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor.

FERNANDEZ GİTTİ

Bu arada; ilk kez tam kadro eksiksiz bir araya gelen bordo-mavililerde, yine eksiklik yaşandı. Hajduk Split ile yapılan hazırlık maçında diz sakatlığı yaşayan Fernandez'in, tedavi amacıyla kamptan ayrıldığı ve İspanya'ya gittiği bildirildi.

TREZEGUET ARAP MEDYASINDA

Arabistan medyasında yer alan haberlere göre; Arap kulüplerinden Al İttihad ile Jorge Jesus'un teknik patronu olduğu Al Hilal, Trezeguet'e olan ilgilerini sürdürüyor.

Arap basını, iki kulübünde Trabzonspor'un Mısırlı oyuncusunu kadrosuna katmaya çalıştığını yazarken, oyuncu için Trabzonspor Kulübü'ne resmi bir teklif yapıldığınıda ileri sürdüler. Bordo Mavinin kurmayları ise resmi teklif olayını doğrulamadı.