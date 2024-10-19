Trabzonspor Başkanı sert konuştu: Zamanı gelince hesaplaşacağız

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan basın toplantısında açıklamalar yaptı

Trabzonspor'un bugün itibarıyla borcunu 3 milyar 150 milyon liraya düşürdüklerini açıklayan Doğan, kulübün asıl probleminin gelir-gider dengesi arasındaki sıkıntı olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bir taraftan Trabzonspor'un gelirlerini artırması lazım. Şöyle bir örnek vereyim, önümüzdeki yıl borcu sıfırladık ama orada biz durursak ya da bizden sonra kim gelirse Trabzonspor 3-4 yıl içerisinde aynı hale tekrar gelir. Bu çok net. Trabzonspor'un gelir getirici kalemlerini artırması lazım. Bununla alakalı neler yapıyoruz, İstanbul'da 3, Trabzon'da 1 arazi üzerinde çalışıyoruz. Bununla alakalı çok ciddi planlamamız var, başvurularımız olacak, olduğu zaman da gerekli bilgilendirmeleri yapacağız."

ADAYLIK AÇIKLAMASI

Aralıkta yapılacak kongrede yeniden aday olup olmayacağı yönündeki soruya Doğan, şu yanıtı verdi:

"Ben bugüne kadar başladığım herhangi bir işi yarım bırakmadım. Ben gelirken bazı söylemlerim vardı. Çünkü inanın çok farklı bir tabloyla karşı karşıyaydık. Neler yapabileceğini üç aşağı beş yukarı insan anlar, bilir ancak bazı şeyler sizin dışınızda gelişiyor. Biz ekonomik anlamda dediğimiz yere yaklaştık. Aslında bu faize takılmasaydık veya avrodaki artış farklı bir şekilde seyretseydi şu an çok daha farklı bir tabloyu konuşuyorduk. İki ayrı senaryo olarak konuşuyorum bunu. Dolayısıyla ben bugüne kadar başladığım herhangi bir işi yarım bırakmadım.”

“ZAMANI GELDİĞİNDE HESAPLAŞACAĞIZ”

Hakem kararlarına ilişkin soru üzerine de Doğan, "Ben basın önünde de basın kanalıyla da yazılı olarak da hakemlerle alakalı Trabzonspor'un ligin başından beri açık ve net katledildiğini söylüyorum. Her maçımızda ayrı ayrı olaylar var. İstisnasız, hiç sekmiyor. Bununla alakalı kulüp olarak hem yazılı hem sözlü açıklamalarımızı yaptık. Ama Trabzonspor Kulübü Başkanı yapılanları görüyor, notunu alıyor. Yeri ve zamanı geldiği zaman biz de daha farklı şeyler söyleyeceğiz tabii ki." diye konuştu.