Trabzonspor Beşiktaş'ın istediği Pepe'ye teklif yaptı

Adı bir süredir Beşiktaş'la anılan Arsenalli Nicolas Pepe'ye Trabzonspor'un sürpriz teklif yaptığı ortaya çıktı.

Trabzonspor Beşiktaş'ın istediği Pepe'ye teklif yaptı

Fransız basının haberinde Nicolas Pepe transferi için devreye giren Trabzonspor'un resmi teklifini yaptığı kaydedildi. Bordo mavili kulübün 1 yıllık anlaşma konusunda Pepe'yi kadrosuna katmak için uğraş verdiği belirtildi.
Arsenal'in kadrosunda düşünmediği 29 yaşındaki Fildişili kanat oyuncusuyla ilgili gelişmelerin olumlu veya olumsuz olacak şekilde yakın zamanda şekillenmesi bekleniyor.
Öte yandan gazeteci Fabrizio Romano, Pepe'nin Suudi Arabistan Ligi takımlarından gelen teklifleri kabul etmediğini ve tecrübeli futbolcunun, Trabzonspor'a imza atmak istediğini duyurdu.
Geçen sezonu Nice'de kiralık geçiren Nicolas Pepe, çıktığı 29 maçta 8 gol 1 asist yapmıştı.

Öne Çıkanlar
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Son Haberler
Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimi Güncel
Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimi
Burak Deniz ünlü haber spikerine meydan okudu! ''İşini elinden alacağım'' Magazin
Burak Deniz ünlü haber spikerine meydan okudu! ''İşini elinden alacağım''
Merkez Bankası rezerv artışını 12'nci haftaya taşıdı Ekonomi
Merkez Bankası rezerv artışını 12'nci haftaya taşıdı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına İstanbul talimatı Siyaset
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına İstanbul talimatı
Gaziantep Kalesi’nin restorasyonu sürüyor Kültür Sanat
Gaziantep Kalesi’nin restorasyonu sürüyor
Hemoroid düşmanı besinler hangileri Sağlık
Hemoroid düşmanı besinler hangileri
Fenerbahçe'den takımdan ayrılmak isteyen Crespo hakkında karar Spor
Fenerbahçe'den takımdan ayrılmak isteyen Crespo hakkında karar