Trabzonspor Fenerbahçe'ye bunu hep yapıyor. Turgay Beşyıldız yazdı

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Trabzonspor, Fenerbahçe’nin korkulu rüyası oldu.

Bordo Mavililer, Fenerbahçe ne zaman liderlik koltuğunda olsa, onu liderlik koltuğundan ediyor.

Süper Lig’de 2020-2021 Futbol Sezonu’nda Sarı Lacivertliler, ligde 8. haftada lider durumdayken, 9. haftada karşılaştığı Trabzonspor’a yenilince liderlik koltuğundan oldu. Liderliği kapan Bordo-Mavililer, o sezonda yıllar sonra şampiyonluğu kucakladı.

Trabzon’da oynanan bu 90 dakikada; Yunan oyuncu Bakasetas’ın 2, Yusuf Sarı’nın tek golüyle, maçı 3-1 Karadeniz ekibi kazanmıştı. Konuk takımın golü ise Diego Rossi’den gelmişti. Takımın başında Abdullah Avcı vardı.

Diğer yandan, 2021-2022 sezonunda ise 14. haftaya liderlik koltuğunda giren İstanbul ekibi, yine Trabzon’daki 15. hafta karşılaşmasında liderliği, Galatasaray’a devretmişti.

Bu karşılaşmayı da 2-0 kazanan, Avcı’nın teknik patron olduğu Trabzonspor’un gollerini; Uruguaylı Maxi Gomez ve Mısırlı oyuncu Trezeguet kaydetmişti.

Öte yandan, bu liderlikten etme serisinin 3’ ncü ve son maçı ise, geçtiğimiz hafta yaşandı. Trendyol Süper Lig’de 10 maçını kayıpsız kapatıp, 30 puanla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, Kadıköy’de Atatürk Stadyumu’nda karşılaştığı Trabzonspor’a yine 3-2 yenilerek, liderlik koltuğunu Galatasaray’a devretti.

Söz konusu karşılaşmada; Sarı-Lacivertlilerin 2 golü de Dusan Tadic’den gelirken, Bordo-Mavililerin golleri; Nijeryalı Paul Onuachu, Berat ve Fildişili Pepe’den geldi.

Son 3 sezondaki bu 3 karşılaşmalarda; Trabzonspor’un başında teknik adam olarak Abdullah Avcı yer alırken, Fenerbahçe’nin başında bu maçların ilkinde Vitor Pereira, ikincisinde Jorge Jesus ve sonuncusunda da İsmail Kartal vardı.