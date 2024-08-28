Trabzonspor FIFA'lık oluyor. Ertuğrul Doğan açıkladı

Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında St. Gallen’i konuk edecek Trabzonspor’da Başkan Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulundu.

Muhammed Cham transferinde ortaya çıkan pürüzler hakkında konuşan Ertuğrul Doğan yaşananları anlattı.

"FIFA'YA GİDECEK"

Doğan açıklamasında, "Muhammed Cham'ın kulübüyle yazılı olarak anlaştık. Kulübü sağlık kontrol ve seyahat için izin verdi. Mali anlaşmalar yapıldı. Pazar günü kulübü şartları değiştirmek istedi ve daha önce görmediğim taleplerle geldiler bize. Konu FIFA'ya gidecek gibi görünüyor" dedi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Clermont ile Ligue 1’de 33 maça çıkan 23 yaşındaki 10 numara 8 gol 4 asist kaydetti.

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