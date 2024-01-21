Trabzonspor Galatasaray. İlk 11'ler belli oldu. Avcı kararını verdi. Buruk'tan Icardi kararı

Süper Lig'in iki devi Trabzonspor ile Galatasaray bu akşam karşı karşıya gelecek.

Trabzon Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde 21. haftaya Galatasaray ikinci, Trabzonspor üçüncü sırada girdi. Sarı kırmızılı takım lider Fenerbahçe'den kopmak istemiyor. Trabzonspor ise kazanıp, Galatasaray'la arasındaki puan farkını indirmeyi hedefliyor.

TRABZONSPOR CEPHESİ

Trabzonspor dev maça önemli oyuncularından yoksuk çıkacak.

Afrika Uluslar Kupası'na giden Trezeguet, Pepe ve Onuachu yok. Orsic ve Denswil'in sakatlıkları sürüyor. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ise dün kadro dışı bırakılmıştı.

Abdullah Avcı'nın sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor:

Uğurcan Çakır, Mehmet Can, Rayyan Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Berat, Mendy, Visca, Bardhi, Fountas, Enis.

GALATASARAY CEPHESİ.

Galatasaray'da dev maç öncesi gözler Mauro Icardi'de. Icardi sakatlığı nedeniyle ligdeki son 3 maçta forma giymemişti.

Teknik direktör Okan Buruk'un tedavisi tamamlanan Arjantinli futbolcuya ilk 11'de yer vereceği öğrenildi.

Sakatlığı geçen Davinson Sanchez'in de kadroda olması bekleniyor.

Sakatlığı süren Sergio Oliveira ile Afrika Kupası'nda yer alan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu yok.

Okan Buruk'un sahaya sürmesi beklenen ilk 11 şu şekilde:

Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Barış, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

