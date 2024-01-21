Acun Ilıcalı'dan Fatih Terim'e transfer çalımı

Kaynak: TRT Spor
Acun Ilıcalı'dan Fatih Terim'e transfer çalımı
Trabzonspor'da kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür için Acun Ilıcalı devreye girdi.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür’e talip oldu.

Kulüpler arasında temaslar devam ederken anlaşma sağlanması halinde milli yıldız önümüzdeki günlerde ada ekibinin yolunu tutacak.

trabzonspor-abdulkadir-omur-aa-1705191.jpgYunanistan ekibi Panathinaikos’un başına geçen Fatih Terim’in de yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Bordo-mavililer geçtiğimiz günlerde Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok’un kadro dışı bırakıldığını duyurmuştu.

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Altyapısından çıktığı Trabzonspor formasıyla bu zamana kadar 211 çıkan Abdülkadir 25 gol 36 asist kaydetti.

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