Trabzonspor idmanında hayrete düşüren görüntü

Trabzonsporlu futbolcular, geçen gün Bjelica ve kurmaylarının yaptığı şakaya karşılık verdi. Videoyu izleyenler kavga çıktı zannetti.

Trabzonspor idmanında hayrete düşüren görüntü

Trabzonspor idmanındaki şakalaşma görüntüsünü izleyenler kavga çıktı sandı.

Bordo-mavili futbolcular, geçen antrenmanda Bjelica'nın yaptığı şakaya karşılık verdi.

BAKASETAS VE SIOPIS KAVGA EDİYORMUŞ GİBİ YAPTI!
Trabzonspor teknik direktörü Bjelica, iddialı olan maçın son düdüğünü erken çalınca Siopis ve Bakasetas kavga ediyormuş gibi yaptı.

Siopis, Bakasetas'ın boğazını sıkarken gerçek sonradan ortaya çıktı.

Yaşanan olaya şok olan Bjelica, diğer futbolcuların gülerek Bakasetas ile Siopis'in yanına gelmesinin ardından gerçeği anladı ve kendisine şaka yapıldığını fark etti.

Antrenman sonunda yapılan şakayla futbolcular ve Bjelica kahkahalara boğuldu.

BJELICA NE YAPMIŞTI?
Teknik direktör Bjelica, antrenmanda hücum organizasyonları çalışmasında istediklerini yerine getiremeyen oyunculara şınav cezası vermişti.

Yorucu geçen antrenmanın son bölümünde teknik direktör Bjelica, oyunculara “Herkes gözlerini kapayarak sırt üstü yatıp dinlensin” dedi.

Oyuncular saha içerisinde yere yattıktan sonra teknik ekip sessizce sahadan uzaklaştı.

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