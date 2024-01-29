Trabzonspor Kasımpaşa maçında ilk 11'ler belli oldu

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Trabzonspor Kasımpaşa maçında ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Trabzonspor Kasımpaşa maçının ilk 11'leri açıklandı.

Trabzonspor; Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Papara Park Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği maç beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanacak.
Bordo-Mavili ekip Süper Lig'de 3 maçtır kazanamıyor. Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi; Galatasaray'a 5-1, Rizespor'a da 1-0'lık skorlarla mağlup olmuştu.
Kötü gidişatına Kasımpaşa maçıyla son vermek isteyen Trabzonspor, 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle 37 puan topladı.
Ligde son 4 maçında 3 yenilgi yaşayan Kasımpaşa da 29 puanda.
İki takımın ilk yarıdaki randevusunu Trabzonspor 5-1 kazanmıştı.

Trabzonspor
Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Fernandez, Eren, Berat, Mendy, Bardhi, Visca, Fountas, Enis.

Kasımpaşa
Ali Emre, Winck, Taylan, Yasin, Ben Ouanes, Gökhan, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Oğulcan, Nanu Da Costa.

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