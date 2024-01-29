Galatasaray'da Gaziantep FK maçına saatler kala Muslera şoku

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Galatasaray'da Gaziantep FK maçına saatler kala Muslera şoku
Galatasaray, Fernando Muslera'dan gelen haberle sarsıldı!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maç öncesi Fernando Muslera ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

GRİBAL ENFEKSİYON GEÇİRDİ
Muslera gribal enfeksiyon geçirdi.

Tecrübeli kalecinin Gaziantep FK maçında oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

SADECE 1 MAÇ KAÇIRDI
Uruguaylı eldiven, bu sezon ligde sadece Fatih Karagümrük maçında kart cezası nedeniyle oynamadı.

Bu sezon 33 maça çıkan Muslera, 13 maçta gol yemedi.

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