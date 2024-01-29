Galatasaray'da Gaziantep FK maçına saatler kala Muslera şoku

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maç öncesi Fernando Muslera ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

GRİBAL ENFEKSİYON GEÇİRDİ

Muslera gribal enfeksiyon geçirdi.

Tecrübeli kalecinin Gaziantep FK maçında oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

SADECE 1 MAÇ KAÇIRDI

Uruguaylı eldiven, bu sezon ligde sadece Fatih Karagümrük maçında kart cezası nedeniyle oynamadı.

Bu sezon 33 maça çıkan Muslera, 13 maçta gol yemedi.