Trabzonspor - Konyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Ligde galibiyeti ve mağlubiyeti bulunmayan, 5 maç sonunda 5 puan toplayan Trabzonspor, ilk galibiyetini elde etmek istiyor. 6 maçta 8 puan toplayan Konyaspor ise güçlü rakibinden puan veya puanlar almayı hedefliyor.

Bu arada maçta ilk 11’ler belli oldu.

STAT: Papara Park

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1

Trabzonspor’a 2 müjdeli haber geldi

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Mendy, Eren, Malheiro, Okay, Ozan, Bardhi, Nwakaeme, Visca, Banza.

Konyaspor: Slowik, Nikola, Adil, Bazoer, Guilherme, Uğurcan, Marko, Ndao, Pedrinho, Yusuf, Kramer.

Süper Lig’de oynadığı 5 maçtan da beraberlikle ayrılan Trabzonspor’un henüz galibiyeti bulunmuyor. Bordo-mavililer, Konyaspor maçından galibiyetle ayrılarak 3 puanla tanışmak istiyor.

Konuk ekip Konyaspor ise 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 8 puan toplayarak 9. sırada yer alıyor.

Ertuğrul Doğan’dan Trabzonsporlulara birlik çağrısı