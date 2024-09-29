Trabzonspor - Konyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor - Konyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'u ağırlıyor. Bugün saat 16.00'da başlayacak karşılaşma öncesi her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Ligde galibiyeti ve mağlubiyeti bulunmayan, 5 maç sonunda 5 puan toplayan Trabzonspor, ilk galibiyetini elde etmek istiyor. 6 maçta 8 puan toplayan Konyaspor ise güçlü rakibinden puan veya puanlar almayı hedefliyor.

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Bu arada maçta ilk 11’ler belli oldu.

STAT: Papara Park

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1

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Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Mendy, Eren, Malheiro, Okay, Ozan, Bardhi, Nwakaeme, Visca, Banza.

Konyaspor: Slowik, Nikola, Adil, Bazoer, Guilherme, Uğurcan, Marko, Ndao, Pedrinho, Yusuf, Kramer.

Süper Lig’de oynadığı 5 maçtan da beraberlikle ayrılan Trabzonspor’un henüz galibiyeti bulunmuyor. Bordo-mavililer, Konyaspor maçından galibiyetle ayrılarak 3 puanla tanışmak istiyor.

Konuk ekip Konyaspor ise 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 8 puan toplayarak 9. sırada yer alıyor.

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