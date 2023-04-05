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Trabzonspor hedefsiz kaldı. Deplasman kabusu sürüyor

Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elenmesinin ardından Trabzonspor'un üç kulvarda da hedefi kalmadı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 12:24
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Trabzonspor kötü sonuçların ardından hedefi kalmadı

Trabzonspor hedefsiz kaldı. Deplasman kabusu sürüyor
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 3-1 yenilerek elenen Trabzonspor, deplasmanda aldığı kötü sonuçlarla 3 kulvarda da hedefsiz kaldı. Bu sezon iç sahada başarılı bir grafik ortaya koyan bordo-maviler, deplasmanlarda ise kazanmakta zorluk yaşadı.

DEPLASMAN GALİBİYETİ HAYAL OLDU
Karadeniz ekibi; Spor Toto Süper Lig, Avrupa kupaları ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı toplam 19 deplasman karşılaşmasında biri hükmen 5 maç kazanabildi. Bordo Mavililer, ligde 12 deplasman maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş ile Ankaragücü maçlarında berabere kaldı. Karadeniz ekibi, dış sahada 14 puan elde ederken 22 puan kaybetti.

AVRUPA DA SUYA DÜŞTÜ
Bordo-mavililer, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag'a 2-1, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a 3-2, Monaco'ya 3-1 ve Kızılyıldız'a 2-1 mağlup oldu. Dış sahada aldığı sonuçlarla UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan, UEFA Avrupa Ligi'ne de veda eden Karadeniz ekibi, UEFA Konferans Ligi'nde de deplasmandaki kötü sonuçla hedefinden uzaklaştı. Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi ilk maçta sahasında 1-0 yendiği Basel'e deplasmanda 2-0 mağlup olarak elenmekten kurtulamadı.

TÜRKİYE KUPASI DA ELDEN GİTTİ
Ligde şampiyonluk yarışından kopan, Avrupa kupalarından elenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da deplasman başarısızlığını durduramadı. Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 deplasman maçında birer galibiyet ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kupanın çeyrek finalinde MKE Ankaragücü'ne dış sahada 3-1 kaybeden Karadeniz ekibi, elenerek bu sezon hedefsiz kaldı. (AA)

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