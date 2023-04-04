Trabzonspor teknik direktörü Orhan Ak istifa etti

Turgay Beşyıldız-Yeniçağ

İstifası hakkında konuşan Orhan Ak şu ifadeleri kullandı:

‘’Bizden bir ricada bulundular. İçeriden birisi olarak iki buçuk senedir Trabzonspor'da maddi ve manevi şekilde çok şey kazandık. Yardımcı olmak istedim. Haftalık ya da aylık şeklinde de konuşabiliriz dedim. Belki bir umut çıkış yapabiliriz dedik. İlk maç fena değildi. Ama klasik son 2 maçta sezonun özetini gördük. Golden sonra dağılmalar oluyor. Mental sorununu çözemedik. Başkanımıza ulaşamadım. Zeyyat Bey ile kendisine haber gönderdim. Kulübe ve yönetime zarar vermedim. Oyuncuların gayretine ve iyi niyetine teşekkür ederim. Bazen olmuyor. Benim için güzel bir tecrübe oldu. Herkes hakkını helal etsin. Trabzonspor bize maddi ve manevi olarak çok şey kazandırdı. Trabzonspor bu kadar kolay kaybetmemeli. Trabzonspor'u yenen takım acı çekerek yenmeli.

Sinerjiyi kaybettik. Planlamalarda hata yaptık. Sakatlıklar da yaşadık. Belki sakatlıklar olmasa farklı da olabilirdi. Giden oyuncularımız da oldu. Kolay olmuyor. Maalesef takım bütünlüğünü ve yardımlaşma duygusunu kaybettik.Oyunculara bir şey söyleyemem. Onların ayaklarına bakıyoruz. Biz sadece yardımcı olmaya çalışıyoruz. Rehberlik yapmaya çalışıyoruz. Bardağın dolu tarafından bakınca bize çok şeyler de verdiler. Bizler gelip geçiyoruz. Taraftarlardan 10 haftalık süreçte destek olmalarını istiyorum. Trabzonspor yine ayağa kalkacaktır.’’

Orhan Ak, Trabzonspor'un başında teknik sorumlu olarak, son 3 maçta sahaya çıktı.