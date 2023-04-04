Hrubesch Mehmet'i gördüm, Maradona Sadık'ı da. Ankaragücü'nün dönüşü

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

1981 yılındaki Ankaragücü takımını unutamam. Kupa şampiyonu olmuşlardı. Müthiş bir kadrosu vardı. Hala hatırlarım.

Maradona Sadık vardı mesela. Hrubesch Mehmet de. Kalede Adil, orta sahada Cüneyt de unutamadığım futbolculardı.

Ankara'nın o meşhur 19 Mayıs Stadı'na gelen takımlar oradan zor çıkardı.

Bir Beşiktaş maçı vardır örneğin o sene. Kupa maçları çift maçtı. İstanbul'da 2-0 yenilmişlerdi ama Ankara'da rövanşta 3-0 yenmişlerdi, müthiş bir futbolla.

Ankaragücü kupayı 2 kez kazandı. 1972'de ve 1981'de.

Ondan sonra dalgalı günler geçirdi.

Kupada 23 yıl sonra ilk kez yarı finale yükseldi şimdi.

Trabzonspor maçındaki Ankaragücü'nü izleyince o günlere döndüm.

1-0 yenik duruma düşmelerine rağmen ikinci yarıda fırtına gibi esişlerini gördüm.

Trabzonspor'u nasıl tuş ettiklerini izledim.

Ali Sow'un golcülüğüne hayran kaldım. İlk golde direkten dönen topu nasıl takip edip tekrar kafayla filelere yollaması mesela. Hrubesch Mehmet'di sanki.

Tolunay Kafkas'ı da kutlarım. Bu kadar kısa sürede takımı böylesine hava sokmasını alkışlarım.

Tebrik ediyorum Ankaragücü'nü.

Kupanın beyi sahneye çıktı artık galiba.