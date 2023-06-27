Trabzonspor Kourmpelis transferini açıkladı. İşte yıllık ücreti

Trabzonspor, Yunan futbolcu Dimitrios Kourmpelis'i renklerine bağladı.

Trabzonspor Kourmpelis transferini açıkladı. İşte yıllık ücreti

Trabzonspor Kulübü, Yunan futbolcu Dimitrios Kourmpelis ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Dimitrios Kourmpelis'in bordo-mavili kulübe transferi konusunda anlaşma sağlandığını belirtildi.

Açıklamada, "2023-2024 futbol sezonu için 950 bin avro, 2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon avro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde, futbolcuya, 2025-2026 futbol sezonu için 1 milyon 100 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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