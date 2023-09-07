Trabzonspor Paul Onuachu'da mutlu sona yakın

Pepe transferini sonuçlandıran Bordo-mavililer, Southampton’ın 2 metrelik dev forveti Paul Onauchu için de prensip anlaşmasına vardı.

Trabzonspor Paul Onuachu'da mutlu sona yakın

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Pepe transferini sonuçlandıran Bordo-Mavililer, Southampton’ın 2 metrelik dev forveti Paul Onauchu için de prensip anlaşmasına vardı.

Bu oyuncuya karşılık ek olarak Göztepe’ye verilecek oyuncu netleştiği anda, transfer kesinlik kazanacak. Bu oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle elinden çıkarmak istediği Fode Koita olacağı sanılıyor.

Öte yandan, Karadeniz ekibi santrafor konusunda Nijeryalı Paul Onuachu ile görüşmelerinden olumlu çıkması transferin pozitif yönü olurken, Nijeryalı santraforun liglerindeki ilk 5 haftada tek bir maç dahi forma giymemesi transferin negatif tarafı olarak gösteriliyor.

Southampton kulübü ile Göztepe Kulübü’nün sahiplerinin aynı isim;Danimarkalı İş insanı Rasmus Ankersen olması bu transferi kolaylaştıracak gibi görülüyor.

Bir ara 3,5 sezon Belçika’da Genk’in formasını da giyen 29 yaşındaki siyahi oyuncu, bu forma altına çıktığı 135 karşılaşma da oldukça iyi bir gol sayısına ulaşmış. 85 gole imza atmıştı.

Geçtiğimiz ocak ayında, 18 milyon Euro gibi yüksek bir bedelle İngiliz ekibi Southampton’a transfer olmuştu.

Tam 2 metre boyundaki kule santrafor, Championship Ligi’nde oynanan ilk 5 hafta forma giyemezken, sadece bir kez EFL Cup’da, yani lig kupasın maçında oynadı.
Nijerya-Owerri doğumlu santrafor, Danimarka’nın FC Midtjylland Kulübü’nde de forma giymişti.

Bu transferin gerçekleşme ihtimalinin de çok yüksek olarak görüldüğü ifade edilirken, iki oyuncun da aynı anda özel bir uçakla İngiltere’den Türkiye’ye, sonra da Trabzon’a götürülmeleri söz konusu olabilir.

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