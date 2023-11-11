Onuachu'dan Ibrahimovic'i kıskandıran gol. Gündem oldu

Trabzonspor, dün akşam Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında evinde Konyaspor'u ağırladı.

Fırtına, Konyaspor'u Onuachu'nun golleriyle 2-1 yenerken, puanını 22 yaptı.

ATTIĞI GOL GÜNDEM OLDU

29 yaşındaki golcü Onuachu'nun ikinci golü sosyal medyada gündem oldu.

IBRAHIMOVICVARİ GOL

Enis Destan'ın ortasına topuğuyla vuruş yapan ve topu ağlara yollaran Onuachu, beIN Sports'a golü yorumladı.

"Aslında golle ilgili neler söyleyebilirim ben de bilmiyorum" diyen Onuachu, "Top ayağıma veya kafama gelmedi. Bir saniyede doğru kararı almak zorundaydım. Saniyelik bir karardı. Tarif etmesi, anlatması zor. O an karar vermeniz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Galibiyet hakkında konuşan Edin Visca, "Uzun bir yol bizi bekliyor. Çok önemli bir galibiyet aldık. Bugün ne kadar zor bir maç olacağını biliyorduk. İlk yarıda çok iyi oynamadık. İkinci devreye takım olarak iyi çıktık. Zirve için oynayacaksak, taraftarımızın desteği çok önemli. Onlara çok teşekkür ediyorum." dedi.