Trabzonspor sahada değil sosyal medyada esiyor

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Bordo Mavililerin; Twitter’in yanı sıra; ayrıca Youtube, Facebook, Instagram ve Tik Tok hesapları da, sosyal medya alanında son yıllarda göstermiş olduğu gelişim, Süper Lig ve alt liglerde birçok kulübün ilgisini çekerek, bu alanda yeni adım atmalarına sebep oldu.

Trabzonspor Kulübü, saha dışında da bu özelliğini sürdürerek, birçok Anadolu kulüplerine örnek ve öncü almaya devam ediyor.

TWİTTER

Bordo Mavililerin resmi Twitter hesabı; özellikle 01 Kasım 2022 ile 28 Şubat 2023 tarihleri arasındaki 4 aylık zaman birimi içerisinde erişilmesi güç bir rekora imza atarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre iyi bir oranla, 247 milyon görüntülenme ile kayda değer bir artış gösterdi.

Söz konusu bu hesap; 22 milyon küsur görüntülenme alınırken, her gönderisi ve paylaşımı 12 milyon 300 bin kişi tarafından tıklanarak ziyaret edildi. Bu süre içerisinde 12 bin 500 bandında beğeniye ulaşırken, aynı zaman birimi içerisinde bu hesaba 29 bin 947 takipçi daha katıldı.

Bu süre zarfında yayınlanan videolarda 22 milyon 833 bin görüntülenmeye ulaşırken, söz konusu hesap bu süre zarfında 12 milyon 300 bin kişi tarafından tıklanarak ziyaret edildi.

INSTAGRAM

Trabzonspor’un resmi Instagram hesabı ise yine aynı tarihler arasında daha aktif kullanıldığı gözlemlendi. Daha efektif video gösterimi, daha fazla görsel ve daha çok kreatif içerik sayesinde, ortalama 11 milyon 672 bin gönderi erişimi rakamına ulaştı.

Bu süre zarfında 8 milyon 484 bin 270 kişinin ziyaret ettiği hesap, bir önceki döneme göre %68’lik bir artışla büyümeye devam etti. Instagram hesabındaki bu artış, önceki döneme göre %73’lük bir artışla büyümeye devam etti. Yine bu süre içerisinde söz konusu hesabın takipçilerine artı olarak, 156 bin 487 kişi daha yeni takipçi eklendi.

Hedef kitlenin %79’unu erkekler, %21’ini kadınlar oluştururken; 1 milyon 189 bin takipçi sayısını geçen etkileşimde, hedef kitlesinin %63’ü Türkiye’den, % 4’ünü Almanya’dan, % 0,7’si Fransa’dan,% 0,7’si Brezilya’dan, % 0,7’si Hindistan’dan oluştu.

Ayrıca bu takipçilerin %30’unun 17-24 yaş aralığında, %35’inin ise 25-36 yaş aralığında oldukları tespit edildi.

FACEBOOK

Bu resmi hesabında da etkinliğini arttıran kulübün, Facebook sayfasında daha efektif kullanım ve daha çok görsel olarak takipçileriyle buluştu. Aynı tarihlerde ki bir yıl içersinde de; 8 milyon 89 bin 989 kişiye erişti.

Bir önceki döneme göre %30 artış gösteren ve 1 milyon 5 bin 366 kişiye erişen, Trabzonspor Facebook sayfa hesabını aynı süre içerisinde 1 milyon 677 bin 685 kişi ziyaret etti.

Bu arada, Bu hesabın hedef kitlesi; %78,6’sı Türkiye’de, % 4’ü Mısır’da, % 3.6’sı Almanya’da, % 1.1’i Azerbaycan’da, % 0.8’i Cezayir’de, % 0.8’i Fransa’da, % 0,5’i Fas’ta, % 0.5’i Hollanda’da, % 0,4 ABD’de ve % 4’ü de Avusturya’da bulunduğu belirtildi.

Ayrıca paylaşılan tüm farklı içerikler, üretilen ortak çalışmalar, görsel tasarım ve postlar, ilan ve basın bültenleri gibi vsb… Söz konusu bu 4 aylık süre zarfında; 22 bin 162 kez de beğeni aldı.

YOUTUBE

Sosyal medyanın en büyük video platformlarından biri olan YouTube’da; bordo mavili kulübün bu resmi kanalı söz konusu 01 Kasım 2022 -28 Şubat 2023 tarihleri arasında 7 bin 700 kişi daha abone kazanırken, binlerce saat izlenme süresine ulaşarak önemli bir kitleye erişti.

YouTube kanalı kurulduğu günden bugüne dek projelerle dikkat çekmiş, gerek ülke içinde, gerekse ülke dışındaki spor kulüpleri arasında en iyiler arasında gösterildi.

YouTube kanalı geçtiğimiz şubat ayının sonuna kadar, toplamda 302 bin 004 abone rakamına ulaşarak, önemli bir çıkış yakaladı ve son 2,5 yıl içerisinde yaklaşık 2,6 milyon görüntülenme elde etti.



TİKTOK

Trabzonspor Kulübü, en son yeni açtığı Tik Tok hesabında da; son iki ay içinde yaklaşık 5 milyon görüntülenme alırken, söz konusu hesap belirtilen tarihler arasındaki 4 ay içerisinde 296 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Yapılan paylaşımlar 1,5 milyon civarında kişi tarafından beğenildi. Toplam Takipçi sayısı şimdilik 62 bini geçerken, takipçilerin %23’lük bölümünü kadınlar, % 77’lik bölümünü ise erkekler oluşturdu.

Trabzonspor’un bu sosyal medya hesapları; mart ayı başı itibariyle yine aralıksız olarak, tıklanma ve takipçi sayılarını arttırmaya devam ettiği görüldü.

Öte yandan, Trabzonspor Kulübü’nün tarihi arşivi ile ilgili; mevcut belgeler, gazete ve fotoğrafların dijital ortama aktarılma süreci devam etmektedir.

Bu kapsamda ulusal mezatlardan tarihimize ve müzemize ışık tutacak dergi, fotoğraf, CD, DVD, bellek vsb… Değişik dokümanlar sürekli takip edilerek bağış olarak ya da satın alınmakta, satın ya da bağış alınan ürünlerin dijital ortama, gerekirse kulübün resmi Web sayfasına aktarıldığı öğrenildi.