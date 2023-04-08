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  • Sergen Yalçın öyle bir şey söyledi ki Ertuğrul Doğan şaşkına döndü: Ne diyorsun Sergen?

Sergen Yalçın öyle bir şey söyledi ki Ertuğrul Doğan şaşkına döndü: Ne diyorsun Sergen?

Trabzonspor, teknik direktörlük için Sergen Yalçın'a teklifte bulunmuş, tarafların bir de görüşme yaptığı belirtilmişti. Görüşmenin detaylarıyla ilgili çarpıcı bilgiler ortaya atıldı.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 18:55
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Trabzonspor Sergen Yalçın görüşmesinden flaş detaylar

Sergen Yalçın öyle bir şey söyledi ki Ertuğrul Doğan şaşkına döndü: Ne diyorsun Sergen?
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Trabzonspor'un teknik direktörlük için görüştüğü ilk ismin Sergen Yalçın olduğu belirtilmişti. Yalçın'ın Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'la görüştüğü bildirilmişti.

Görüşmeni detaylarıyla ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Buna göre Doğan, Sergen Yalçın'a istediği rakamı sordu. Yalçın'ın yıllık 2.5 milyon euro istemesi Doğan'ı şaşkınlığa sürükledi. 

Buna karşılık Doğan'ın 1 milyon 400 bin euro teklif ettiği ileri sürüldü.

Aradaki farkın 20 milyon lira olması sorun yarattı.

Doğan'ı şaşırtan bir diğer gelişme ise 1+1 yıllık sözleşmede karar kılınırken, Sergen Yalçın'ın tazminat şartı koydurmak istememesi oldu. Yaşanan bu durum da şaşkınlıkla karşılandı. 

Taraflar anlaşamadan ayrılırken, sonraki görüşmeyle ilgili bir tarih de belirlenmedi.

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