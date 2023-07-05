Trabzonspor sezona Slovenya'da hazırlanıyor

Yeni sezona hazırlanan Trabzonspor, Slovenya'nın Kranjk kentinde çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzonspor sezona Slovenya'da hazırlanıyor

Nenad Bjelica önderliğinde Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına ikinci etabı Slovenya’da başladı

Yeni sezon hazırlıklarını Trabzon etabını tamamlayan Bordo Mavililer, Slovenya’nın Kranj şehrinde kamp çalışmalarımızın ikinci etabına TSİ 19.30’da yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde mobility aktivasyon çalışması, ikinci bölümde ise teknik çalışma gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde ise rondo çalışması yapıldı.

Antrenmanda, Abdulkadir Parmak, Fode Koita, Batuhan Kör, Kerem Baykuş, Hakan Yeşil, Murat Cem Akpınar, Behlül Aydın, Safa Kınalı, Montasser Lahtimi, Jorge Djaninny, Emre Gedikli yer almadı.

Karadeniz ekibi, yarın TSİ 11.00’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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