Trabzonspor Sivasspor maçı kadrosunu duyurdu

Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun ilk haftasında Trabzonspor, Net Global Sivasspor'un konuğu olacak.
Karşılaşma, BG Grup 4 Eylül Stadı'nda 19.15'te başlayacak ve maçın hakemliğini Cihan Aydın yapacak.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e 1-0 yenilerek tur şansını tehlikeye atan Trabzonspor, Net Global Sivasspor karşısında galibiyet alarak lige iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
Bordo-mavililer, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak, özel uçakla Sivas'a gitti.
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