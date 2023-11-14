Trabzonspor taraftarı İsrail'i protesto etmek için yeni bir karar aldı

Trabzonspor taraftar grupları, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için 18 Kasım Cumartesi günü yürüyüş düzenleyecek.

Turgay Beşyıldız
Trabzonspor taraftarı İsrail'i protesto etmek için yeni bir karar aldı

Trabzonspor Gazeteciler Cemiyeti'nde bir araya gelen taraftar grupları adına konuşan Adem Söğüt, İsrail'i protesto etmek için aldıkları kararı açıkladı.

İsrail'in Filistin'deki vatandaşlara uyguladığı soykırımı uzaktan izleyen dünyaya mesaj vermek için bir araya geldiklerini söyleyen Söğüt, şu ifadeleri kullandı;

"Her taraftan siyonist ve terörist İsrail ve onun hamisi Amerika tarafından ablukaya alınmış bir bölgede aç, susuz, imkansız bırakılmış fakat iman kuvvetiyle mücadele eden Filistin halkına 'Biz de sizinleyiz.' demek adına buradayız."

"Terörist İsrail'in hastaneleri, okulları, camileri, bebekleri, sivilleri katlettiği bir ortamda yüzlerini bizlere dönmüş masum insanların maruz kaldıkları zulmün son bulması adına, ilk kıblemiz Kudüs adına, ağzında süt kokusuyla şehit olan bebekler adına, tüm mübarek topraklarda İslam adına şehit olan tüm mücahitler adına, vatanımızın mukaddes maneviyatı adına, tüm İslam coğrafyalarının çıkarıldığı idam sehpasını bir tekmede dağıtmak adına, tüm Trabzon halkını 18 Kasım Cumartesi saat 16.00'da yapacağımız Filistin'e destek yürüyüşü için Atatürk Alanı'na davet ediyoruz."

Söğüt ve beraberindekiler, gazetecilerin sorusu üzerine, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcuları da yürüyüşe beklediklerini ifade etti.

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