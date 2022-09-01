Trabzonspor Umut Bozok'u duyurdu

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Sanatını artık Trabzonspor’da icra edecek. Ailemize hoş geldin Umut Bozok!"
Geçen sezonu Kasımpaşa formasıyla tamamlayan Umut Bozok, Süper Lig'de çıktığı 38 karşılaşmada attığı 20 gol ile krallık unvanının sahibi olmuştu. 25 yaşındaki oyuncu 7 asistle de takımına katkı sağladı
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