Abdülkadir Ömür ve Edin Visca'nın durumu belli oldu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Trabzonspor Abdülkadir Ömür ve Edin Visca’nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yayınladı.

Bordo Mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Abdülkadir Ömür ve Edin Visca’nın sağlık durumuyla ilgili "Kasımpaşa maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Abdülkadir Ömür’ün yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol ayak birinci parmakta çatlak tespit edilmiştir.

Aynı maçta sakatlanan Vişca’nın da yapılan muayene ve görüntülemesinde sağ uyluk arka bölgede kas yaralanması olduğu görülmüştür.

Sağlık ekibi tarafından tedavileri sürdürülen oyuncularımızın Beşiktaş ile oynayacağımız maçın kadrosunda yer almaları zor gözükmektedir” ifadelerini kullandı.

Abdülkadir Parmak, Dorukhan Toköz ve Trezeguet'in de sakatlıkları devam ederken, takımın teknik adamı İhsan Derelioğlu hücum hattında sıkıntı yaşamamak için, çare arıyor.