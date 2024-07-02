Trabzonspor'a bir Fenerbahçeli daha geliyor

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Trabzonspor'a bir Fenerbahçeli daha geliyor

Ozan Tufan'ı kadrosuna katan Trabzonspor transferde yine bir eski Fenerbahçeli oyuncuyu listesine aldı.

Trabzonspor, gelecek sezon için kadro yapılanmasına hız kesmeden devam ediyor. Bordo-Mavili takım, savunma hattını güçlendirmek adına eski Fenerbahçeli Attila Szalai’yi transfer listesine ekledi. Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre; Trabzonspor, Macar milli oyuncu için ön araştırmalara başladı.

Sol bek ve stoper pozisyonlarında görev yapan Szalai’nin, Denswil’in takımdan ayrılma ihtimaline bağlı olarak transferinin gündeme gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe tarafından Hoffenheim’a 12.3 milyon Euro karşılığında transfer edilen Szalai, geçici bir süre için Freiburg’a kiralanmıştı. Hoffenheim’a geri dönen Szalai’nin, Almanya’daki performansından memnun olmadığı ve ayrılmak istediği yönünde iddialar bulunuyor.

Szalai, son olarak Avrupa Şampiyonası’nda Macaristan Milli Takımı adına iki karşılaşmada forma giymişti.

Trabzonspor geçtiğimiz günlerde bir dönem Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan'ı da Hull City'den kadrosuna katmıştı.

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