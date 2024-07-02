Ndombele geri dönüyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ndombele geri dönüyor

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Tanguy Ndombele'nin Fransa'ya geri döneceği iddia edildi.

Galatasaray'da geçen sezonu kiralık olarak geçiren Tanguy Ndombele'nin yeni takımı belli oldu.

Tottenham tarafından sözleşmesi feshedilen oyuncu, şimdi yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Foot Mercato'nun haberine göre; kariyerine Guingamp'ın genç takımından yetişip, Fransa'nın Amiens ve Lyon ekiplerinde top koşturan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Nice takımı ile Fransa'ya geri dönmeye yakın.

Rapora göre; Türkiye'deki performansı nedeniyle kilo problemi yaşayan Ndombele için özel bir fitness programı düzenlendiği ve eski formuna kavuşması hedefleniyor.

Oyuncunun birçok ilgi çekici teklif almasına rağmen, Nice'in vizyonunu ve projesini benimsediği için bu takımı seçtiği ifade edildi.

Ndombele, geçtiğimiz sezon Galatasaray ile 26 maçta oynadı ve 1 asistlik katkı sağladı.

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