Trabzonspor'a kötü haber

Trabzonspor'un Dinamo Zagrab'den kadrosuna katmak istediği Bruno Petkovic'e rakip çıktı.

Trabzonspor'a kötü haber

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'a transferde beklenmedik bir haber geldi.
Relevo'da yer alan habere göre; Celta Vigo, Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Bruno Petkovic'i kadrosuna katmak istiyor.
Habere göre, İspanyol ekibinin yakın zamanda oyuncunun kulübü Dinamo Zagreb ile temasa geçeceği ifade edildi.
Bordo mavili ekip de Hırvat forvetin transferi için uzun süredir uğraş veriyor.

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