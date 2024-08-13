Trabzonspor'da Abdullah Avcı depremi

Yeni sezon öncesi yaptığı transferler ile taraftarlarda büyük bir beklenti oluşturan Trabzonspor istediği başlangıcı yapamadı.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme turu ilk maçında Rapid Wien’e 1-0 mağlup olan bordo-mavililer ardından Süper Lig’in ilk haftasında Sivasspor ile berabere kaldı.

ABDULLAH AVCI ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Oluşan bu tablo şehirde moralleri bozarken pek çok isim faturayı teknik direktör Abdullah Avcı’ya kesti.

İki maçta da hücum oyuncularını oyuna geç sokması ve çok fazla yan top yapılması nedeniyle eleştirilen Abdullah Avcı’ya bir tepki de sürpriz bir isimden geldi.

"FUTBOLCULARIN KARİYERİNİ BİTİREN BİRİ"

Trabzonspor forması giyen Umut Bozok’un menajeri Olivier Davo sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla Abdullah Avcı’yı hedef aldı.

Davo paylaşımında Avcı için, "Abdullah Avcı'nın bir teknik direktör olduğunu söyleyemeyiz. O, futbolcularının kariyerini bitiren biri. Trabzonspor ise büyük bir kulüp, onun tam tersi" ifadelerini kullandı.

KADRODAN ÇIKARILMIŞTI

Geçtiğimiz sezonun Ocak ayında kadro dışı bırakılan Umut Bozok daha sonra teknik heyetin kararıyla affedilmişti.

Ancak Rapid Wien mücadelesi öncesi UEFA’ya verilen listede Umut Bozok’un yer almaması taraflar arasında ipleri bir kez daha germişti.