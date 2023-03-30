Seçim sonrası Trabzonspor'da ilk ayrılık

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da istifa eden Ahmet Ağaoğlu'nun yerine Ertuğrul Doğan seçildi.

Seçimin ardından takımda yapılanmaya gideceklerini söyleyen Doğan, ilk olarak Abdullah Avcı sonrası takımın başına getirilen Orhan Ak ile yola devam etme kararı aldı.

Sabah'ın haberine göre Bordo-mavililer, Vitor Hugo için Brezilya ekibi Bahia ile anlaşmaya vardı.

Eşyalarını toplamaya başlayan Hugo'nun kısa süre içerisinde Trabzon'dan ayrılması bekleniyor.

Bu sezon Trabzonspor'da 31 maça çıkan Brezilyalı stoper, 3 kez fileleri havalandırdı.