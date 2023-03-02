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Trabzonspor'daki krizin nedeni belli oldu. Karadeniz’in Poyraz Reisi Turgay Beşyıldız açıkladı

Trabzonspor’un tüm Avrupa Kupaları’ndan elenmesi, bazı hatalı transferler, ödemelerdeki sıkıntı ve As.Bşk. Doğan’ın bazı konularda gönül koyması, gündemi bugünlere getirdi. Ahmet Ağaoğlu'ndan sonra başkanlığa yakın ismi Turgay Beşyıldız açıkladı.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 16:15
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Trabzonspor'da başkanlığa yakın ismi Turgay Beşyıldız açıkladı

Trabzonspor'daki krizin nedeni belli oldu. Karadeniz’in Poyraz Reisi Turgay Beşyıldız açıkladı
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Turgay Beşyıldız/Yeniçağ
Trabzonspor’da son haftalardaki mutsuz tablo ve gelişmeler ve de iç sürtüşmeler, yönetim kurulunun kendi arasında yaptığı bugünkü toplantıyla kongreye gitme kararı aldı. 
Biraz başa dönersek; aslında bu sürecin kırılma noktası Trabzonspor’un Avrupa tarihinde tabiri caizse kazma futbolcuları çok olan! Danimarka’nın Kopenhag’ın takımına 3'ncü kez elenmesi. Özellikle son Şampiyonlar Ligi’ne katılma hayallerinin suya düşmesi, bordo mavili kulüpteki fay hattının çatlamasına öncü oldu.
Ardından Avrupa Kupası ve Konferans Ligi’nde de elenmesi bu sürece katkı sağladı.
Şampiyon bir takıma sezon başındaki birkaç gereksiz ve hatalı transferler, alt yapıdan gelen bazı oyunculara üvey evlat muamelesi, ödemelerdeki sıkıntı, Kasımpaşaspor Kulübüne ödenmeyen bonservis bedeli ve Andreas Cornelius’un menajerinin hak iddiası ile kulübü icraya vermesi, bazı konularda elini taşın altına sokan As Başkan Ertuğrul Doğan’ın küstürülmesi vsb… Konularla durum beklendiği gibi bugüne geldi.
Telefonla bugün ulaşamadığım Başkan Ahmet Ağaoğlu, kendi yönetiminden bazı isimlerin ‘Olağanüstü kongreye gidelim.’ önerisinin ardından, kendilerine ‘’ O zaman gerekli 9 imzayı toplayın. Ben bırakırım. Herkesin önü açılsın’ şeklinde karşılık verdiğini duyum aldım
Trabzonspor yönetimi, 9 imza ile ‘Olağanüstü kongreye gidelim’ kararı aldığı anda ki, bu kararı aldı. Ağaoğlu, haliyle tüzük gereği  istifa dilekçesini içeri sunması gerekiyor.
Anladığım kadarıyla Ağaoğlu’nun kararı net. Geri dönüşü yok. Kesin bırakıyor. Aslında takımı şampiyon yapmış bir başkan için, camiadaki bazı önemli isimler; ‘’Ahmet Ağaoğlu bırakmıyor. Artık kafası rahat kaçıyor’’ şeklindeki ifadeleri de, tabi ki onların iddiası. Tartışılır mı ? Tartışılır.
Aldığım bilgi Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun istifa kararı aldığı. Buda ayrı bir parantez.
Bordo Mavililerin 15 kişilik  yönetim kurulunun aldığı 10’a, 5 olağan üstü genel kuru kararı sanırım şu dakikalarda  resmi imza altına alıyor. Yeterli imza sayısı olan 9 kişinin toplanması halinde, karar resmi olarak zaten duyurulabiliyor. Buna göre; bu ay içerisinde yapılacak olan olağan üstü genel kurul kararı için, bugün kesin bir yazılı açıklama kamuoyuna mutlak  yapılacaktır.
Çünkü; Trabzonspor Kulübü’nün tüzüğüne göre; karar alındıktan en az 15 gün sonra başkan adayların başvuru yapması gerekiyor. Birinci ve ikinci toplantı arasında ise 7 günlük süre bulunuyor. Dolayısıyla kararın alındığı günden itibaren adayların 22 günlük bir süresi söz konusu.
Peki diyeceksiniz ki kulübün başkanlığına bugünkü şartlarda, bu yüklü borç altında bir aday çıkması mümkün mü? Bana göre mümkün değil. 
Aday mevcut yönetimden çıkar. O da, As Başkan Ertuğrul Doğan olur. 
Peki Doğan, bu işi yapabilir mi? Yapar. Yeter ki kulübe onun bunun ricasıyla beş lira bile karşılıksız  destek veremeyecek yöneticileri mümkünse listeye dahil etmesin. Ondan, bundan, şundan gelen ‘’yönetici adayı’’ isimleri için gelecek telefonlara kulak asmasın. 
Kendisi gibi maddi, manevi güçlü ve kulübe ekonomik gelir getirecek yapıcı beyinleri, önemli bütçe ve uluslararası işlere sahip, bu kulübe gönül vermiş önemli isimleri listesine alsın.

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